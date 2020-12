Diez

Die EG Diez-Limburg ist mit dem Sprung in die Eishockey-Oberliga Nord zumindest im semiprofessionellen Sport angekommen und damit einer der Leuchttürme der Region. Wir sprachen mit Willi Lotz, dem Macher des am Diezer Heckenweg beheimateten Verein, vor dem Punktspielauftakt beim Krefelder EV am Freitag ab 19.30 Uhr über sportliche und administrative Herausforderungen sowie Perspektiven, Chancen und Risiken.