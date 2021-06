Großer Jubel bei Deutschlands Sitzvolleyballern mit den beiden Koblenzern Heiko Wiesenthal und Francis Tonleu: Beim Qualifikationsturnier in Duisburg hat es das deutsche Team geschafft und sich 80 Tage vor der Eröffnungsfeier das letzte Ticket für die Paralympischen Spiele in Tokio gesichert. In einem spannenden Finale setzte sich Deutschland mit 3:1 (17:25, 25:13, 25:21 und 25:23) gegen Kasachstan durch.