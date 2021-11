Beim Sportjugendkreistag war Corona ein prägendes Thema. Das spiegelte sich gleich eingangs in den Grußworten wider, wenn auch zunächst mit eher beruhigendem Unterton: Der Krise zum Trotz seien bislang sämtliche Stamm-Mitglieder dem Verein treu geblieben, berichtete Peter Scheid als Vorsitzender des gastgebenden TuS Holzhausen, in dessen Turnhalle die rund 50 Teilnehmer des Treffens zu Gast waren. Zuletzt habe man sich sogar über Neuanmeldungen freuen können, so Scheid.