Wie der Idarer Alexanderplatz auf den Sportplatz des SV Sensweiler verschleppt wurde

Sensweiler

30 Jahre ist es her, da stand der Sensweilerer Klaus Schmidt am Alexanderplatz in Idar und hatte eine blendende Idee. Der alte Kiosk vom „Alex“, der bei Umbauarbeiten entsorgt werden sollte, wäre doch – so dachte sich Klaus Schmidt – ideal, um ihn am Sportplatz des SV Sensweiler als Stromverteilungshäuschen und Verkaufsstand zu nutzen. Die Umsetzung des Blitzgedankens war ein kleines Abenteuer für sich, und es ist fraglich, ob es Klaus Schmidt und die Sensweilerer überhaupt auf sich genommen hätten, wenn ihnen klar gewesen wäre, dass nur zwei Jahre später zum letzten Mal eine eigenständige Mannschaft des SV Sensweiler auf ihrem Platz, 300 Meter vom Ortsausgang in Richtung Wirschweiler, spielen würde.