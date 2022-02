„Werde auch diesmal aufgeregt sein“ – Lölling startet bei Olympia in die ersten beiden Läufe

Wie ein chinesischer Drache schlängelt sich der Eiskanal im Yanqing National Sliding Centre durch die Berge des Pekinger Stadtbezirks. 16 Kurven halten die knapp zwei Kilometer bereit, wobei vor allem eine ihre Tücken hat. Das wissen die deutschen Rodlerinnen nur zu gut. Bevor Natalie Geisenberger bei den Olympischen Winterspielen am Dienstag triumphierte, hatte sie sich in einem der vorangegangenen Trainingsläufe in jener Passage auf die Seite gelegt. Ähnliches wiederfuhr Julia Taubitz. Mit dem Unterschied, dass sich die Weltmeisterin ihren Ausrutscher leistete, als es galt, und damit alle Gold-Chancen verspielte.