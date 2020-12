Kreis Ahrweiler

Das sportliche Geschehen ruht allerorts. Die Saison wurde unterbrochen, mitunter sogar vorzeitig beendet. Was hat das für Konsequenzen, wann kann es weitergehen? Fragen, die derzeit niemand beantworten kann. Zeit also für Spekulationen. Wer würde davon im Kreis Ahrweiler profitieren, wenn es nicht mehr weitergeht, wer müsste es beklagen? Ein Überblick über die Lage in den überregionalen Klassen.