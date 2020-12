Neuwied

Das Coronavirus sorgt nicht nur bei den Fußballprofis für komplette Absagen von Spieltagen. Auch für die Amateure in unserer Region ist seit dem vergangener Wochenende Pause angesagt. Am Freitag vor einer Woche hatte der Fußballverband Rheinland (FVR) in Abstimmung mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und dem Fußball-Regional-Verband Südwest (FRV Südwest) den Spielbetrieb in sämtlichen Spielklassen und Wettbewerben im Freien und auch in der Hallen war zunächst bis zum 31. März eingestellt.