Weltklasse-Aktionen in der Jahnhalle

Die Löwen waren bissiger als die Tiger. Die Wrestling Tigers Rhein-Nahe unterlagen in der Ringer-Bundesliga dem SV Alemannia Nackenheim, die den Beinamen Lions tragen, mit 6:25. Die bisher deutlichste Niederlage des Aufsteigers in der Ringer-Bundesliga überraschte wenig, schließlich hatten die Gastgeber Personalprobleme. Zudem erschienen die Gäste in Bestbesetzung und stellten auch noch taktisch geschickt auf. „Die Nackenheimer haben ihren Vize-Weltmeister aus der Türkei einfliegen lassen. Das zeigt ja den Respekt, den sie vor uns hatten“, erklärte Tigers-Geschäftsführer Oliver Eich. Mit einem Schmunzeln fügte er an: „Der Sieg war für die Nackenheimer wenigstens richtig teuer.“