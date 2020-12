Region Nahe

Wird am Freitag die Winterpause wieder verlängert? Wird ein neuer Termin für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs genannt? Werden die Auf- und Abstiegsrunden in den einzelnen Spielklassen abgesetzt? Oder soll alles dafür getan werden, die komplette Saison durchzupeitschen? Es sind viele Fragen, mit denen sich das Präsidium des Südwestdeutschen Fußballverbandes beschäftigen muss, wenn es am Freitag zu einer Videokonferenz zusammenkommt.