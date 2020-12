Freilingen

Was vom Löwentriathlon, der in gut zwei Wochen rund um den Postweiher in Freilingen stattfinden sollte, bleiben wird, ist ein „Erinnerungsstarterkit“, wie es der Ausrichter nennt. Ein Paket mit Finishermedaille und der persönlichen Startnummer soll den knapp 400 angemeldeten Teilnehmern per Post zugestellt werden, denn eine Übergabe vor Ort kann es nicht geben. Nach einer längeren Hängepartie (wir berichteten) ist die Veranstaltung jetzt doch abgesagt worden.