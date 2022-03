In der vergangenen Woche arbeitete er mit seinen Schützlingen noch intensiv im Trainingslager im italienischen Ivrea, mittlerweile hat Florian Schlegel seine Zelte in Bad Kreuznach abgebrochen. Der Cheftrainer am Bundesstützpunkt Kanuslalom wechselt mit sofortiger Wirkung nach Augsburg, wird dort bayerischer Landestrainer.