Als Davit Tlashadze im abschließenden Duell nach nur 17 Sekunden seinen Kontrahenten Aaron Bellscheidt mit einem Armzug auf die Matte warf und sofort auf die Schultern drückte, brandete in der Bad Kreuznacher VfL-Jahnhalle lautstarker Jubel auf. In ihrem letzten Heimkampf in der Ringer-Bundesliga hatten die Wrestling Tigers Rhein-Nahe in einer dramatischen, mitreißenden Aufholjagd den 4:15-Pausenrückstand gegen den KSK Konkordia zum 18:16-Sieg gedreht.