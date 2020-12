Region

Die steigenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen bringen auch viele Fußballfunktionäre und -trainer zum Nachdenken. „Wie sehen eigentlich die Konsequenzen aus, wenn ein Spieler auf dem Platz stand, der in den Tagen nach seinem Einsatz ein positives Corona-Testergebnis erhält?“, fragt sich zum Beispiel Stefan Bischoff, der den Westerwald/Wied-A-Ligisten SG Puderbach/Urbach-Dernbach/ Daufenbach/Raubach trainiert und lange Jahre in Diensten der SG Altenkirchen/Neitersen stand. „Der Verband gibt den Vereinen mit seinen zahlreichen Informationen, die auf der Homepage zu lesen sind, gute Hilfestellungen, aber ich wünsche mir mehr Inhalt über die Auswirkungen, wenn es einen positiven Coronafall gibt.“