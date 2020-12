Ransbach-Baumbach/Dernbach

Die Volleyballspieler der Westerwald Volleys sind in der Rheinland-Pfalz-Liga so etwas wie der FC Liverpool in der englischen Premier League. Souverän führen die Kombinierten aus SC Ransbach-Baumbach und BC Dernbach die Spielklasse an, standen ähnlich wie die Fußballer von der Insel mit ihrem deutschen Trainer Jürgen Klopp vor der Meisterschaft. Doch dann schlug das Coronavirus zu, das öffentliche Leben kam quasi zum Erliegen, entsprechend wurde auch der Sportbetrieb nahezu komplett eingestellt. Ob die Westerwälder nun Platz eins behalten und einen Aufstieg feiern können, ist derzeit noch völlig unklar.