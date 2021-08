„Arthur, gib alles“, rief ein Zuschauer beim Kindelsberg Triathlon in Müsen Anfang der 1990er-Jahre, als Arthur Groß aus Mörsbach auf die Radstrecke ging. Und er gab alles, nicht nur bei diesem Wettkampf. Fast 30 Jahre war er bei vielen Triathlonrennen und bei insgesamt 18 Marathonläufen und kürzeren Volksläufen in der Region, aber auch deutschlandweit anzutreffen. Über einhundert Mal war er bei Dreikämpfen am Start – und immer finishte er.