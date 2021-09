Es lief die fünfte Minute der Verlängerung, als sich Walter Buchholz ein Herz fasste und den Ball aus 25 Metern flach ins lange Eck schoss. Es war das 1:0 für den SV Niederwörresbach in der ersten Runde des Verbandspokales und es war die Vorentscheidung im Derby gegen den TuS Mörschied. Am Ende gewannen die Gastgeber mit 2:0 (0:0) und zogen vor mehr als 200 Zuschauern in die zweite Runde ein.