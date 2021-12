Unabhängig davon, dass es für Jacqueline Lölling in diesem Winter bislang nicht so läuft, wie es in ihrer bisherigen Skeleton-Karriere zumeist für sie gelaufen ist, gibt es seit jeher auch ein paar Bahnen, mit denen sich die Brachbacherin einfach nicht so recht anfreunden kann. Der Kanal im lettischen Sigulda ist einer davon.