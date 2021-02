Vor Erfurt: EGDL bangt um ihren starken Goalie – Trainer Riedel debütiert

Die Energie, mit der Eishockey-Oberligist EG Diez-Limburg in der zweiten Januarhälfte unter anderem die Leipzig Icefighters und die Crocodiles Hamburg bezwungen hatte, ist am vergangenen Wochenende deutlich abgeflaut. Ob die beiden 3:7-Niederlagen gegen den Herforder EV und die Hannover Indians eine Trendwende oder doch nur einen Knick in der zuvor deutlich ansteigenden Formkurve bedeuten, könnte sich an diesem Freitag erhärten. Die Rockets spielen ab 20 Uhr am Diezer Heckenweg gegen die Black Dragons Erfurt. Das Heimspiel wird gleichzeitig die Premiere des neuen EGDL-Trainers Marius Riedel, der bis zum Saisonende für Arno Lörsch einspringt (die Rhein-Lahn-Zeitung berichtete ausführlich).