Hachenburg

Den ersten Schock müssen die Fußballer der Spvgg EGC Wirges an diesem sommerlichen Juni-Abend im neuen Hachenburger Stadion schon verdauen, da läuft das Finale um den Fußball-Rheinlandpokal gegen den VfL Hamm noch lange nicht. Die Mannschaft von Trainer Günter Borr bereitet sich gerade auf das wichtigste Spiel des Jahres 2000 vor, als in der Kabine so überraschender wie ungebetener Besuch auftaucht. Das Hauptzollamt Koblenz nimmt sich vor dem Anpfiff die Spieler der EGC vor und befragt sie zu ihren Einkünften und den finanziellen Modalitäten.