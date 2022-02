Von Rang fünf auf acht: Lölling verliert Olympia-Medaille schon früh aus den Augen

„Da ist noch was drin“, wollte sich Jacqueline Lölling am Freitag nach zwei von vier Läufen im Skeleton-Wettkampf der Frauen bei den Olympischen Winterspielen in Peking noch nicht geschlagen geben. Auf Rang fünf liegend hatte die Brachbacherin die Medaillenränge im Blick, selbst der große Triumph schien angesichts von nur 38 Hundertstelsekunden Rückstand auf die bis dato Führende Australierin Jaclyn Narracott möglich. Doch weil sich Lölling auf alle vier Durchgänge gesehen mit jedem Lauf ein paar Fehler mehr erlaubte, während die Medaillen-Konkurrentinnen zulegten, rutschte die bei diesen Winterspielen einzige Sportlerin aus Rheinland-Pfalz schließlich bis auf Platz acht ab.