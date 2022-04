Wolfgang Scheib ist so etwas wie der Dauerbrenner im regionalen Sport. Seit 1997 führt er den Sportkreis Bad Kreuznach bereits als Vorsitzender. Bis 2025 wird er seine Arbeit fortsetzen. Die Vereine, die im Sportbund Rheinland organisiert sind, wählten ihn für die nächsten vier Jahre erneut zu ihrem Chef. 35 der 214 Vereine waren zum Sportkreistag in der Turnhalle in Odernheim erschienen.