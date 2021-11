Von Blohn feiert Debüt

In der Verbandsliga steht das als Herbstmeister feststehende Badminton-Team der SG Rheinhessen kurz vor der perfekten Hinrunde. Es fehlt einzig ein Erfolg am Samstag um 15 Uhr beim TV Mainz-Zahlbach III. Sechs Siege aus sechs Spielen stehen bisher für die SG zubuche.

Die Drittvertretung aus der Landeshauptstadt ist aber nicht zu unterschätzen, hat 8:4 Punkte auf dem Konto und wittert die Chance, mit einem Erfolg den Anschluss nach ganz oben herzustellen. Dies möchten die Rheinhessen verhindern. Dafür steht Kapitän Andreas Brauns beinahe der gesamte Kader zur Verfügung. Spitzenspieler Yasen Borisov ist von seiner Verletzung genesen. Jan Knabbe, Jan Huyhsen und Sarah Armbrüster greifen ebenfalls zum Schläger. Einzig Maren Jansen wird erstmals in dieser Saison eine Partie verpassen. Für sie springt Nadine von Blohn in die Bresche und feiert ihr Saisondebüt. Für die zweite SG-Equipe geht es am Samstag um 18 Uhr beim 1. BCW Hütschenhausen IV darum, die Serie von drei Spielen ohne Niederlage auszubauen.