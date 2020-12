Vom FC Homerich über den SV Hammerstein zur Legende bei der Spvgg 08 Oberstein: Zum 90. Geburtstag von Otto Hausmann

Idar-Oberstein

Wenn in den Fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts in der Kabine der Sportvereinigung 08 Oberstein die Trainer Erich Nowotny oder Walter Kowalski vor dem Spiel ihre Ansprache beginnen wollten, warfen sie zuerst einen strengen Blick auf die Schuhe ihrer Mannschaft. Waren die schwarzen Kickstiefel auch blank geputzt und eingefettet? Und leuchteten die Schnürsenkel auch in frischem Weiß? Makellose Schuhe waren eine Grundvoraussetzung, um auflaufen zu dürfen. Das galt selbstverständlich auch für einen absoluten Könner der ersten Mannschaft der 08, auch für ein Obersteiner Fußballoriginal wie Otto Hausmann. „Die Schnürsenkel mussten nach den Spielen gewaschen und gekocht werden, damit sie am nächsten Spieltag wieder strahlend weiß waren. Damals haben Trainer noch auf solche Dinge geachtet“, erinnert sich Otto Hausmann, der am 24. Juli seinen 90. Geburtstag feierte.