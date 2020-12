Archivierter Artikel vom 12.03.2020, 16:52 Uhr

Idar-Oberstein Volleyballspielbetrieb beendet – Kein Topspiel für den SSVGH Der Volleyballverband Rheinland hat seinen Spielbetrieb wegen des Coronavirus mit sofortiger Wirkung für beendet erklärt. Immer mehr Nachrichten von Hallenschließungen, Regionen unter Quarantäne und Vereinen, die nicht mehr antreten möchten, hätten den Verband laut seiner eigenen Presseerklärung erreicht, worauf sich der VVR zur Absage des restlichen Spielbetriebs entschlossen hat.