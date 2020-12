Volker Schwinn lässt keine Fragen offen – Auf- und Abstiegsregelungen des Fußballkreises Birkenfeld stehen

Idar-Oberstein

Die Auf- und Abstiegsregelungen der bevorstehenden Fußballsaison im Kreis Birkenfeld bildeten den zentralen Punkt bei der Vereinsvertreterversammlung in der VfL-Turnhalle in Algenrodt, zu der jeweils ein Vertreter aller am Spielbetrieb des Kreises Birkenfeld beteiligten Vereine eingeladen war. Fast alle Klubs hatten einen Delegierten entsandt, lediglich vom TuS Hoppstädten, dem SV Weiersbach, dem SC Idar-Oberstein, dem FC Brücken und dem FC Berglangenbach war kein Vertreter anwesend. Die Fehlenden verpassten viele exakte und hilfreiche Erklärungen zum Spielbetrieb der neuen Saison, die bekanntlich in eine Hauptrunde sowie in anschließende Aufstiegs- und Abstiegsrunden unterteilt ist. Wie erwartet mischt der Fußballkreis Birkenfeld anders als der Nachbarkreis Bad Kreuznach die einzelnen Staffeln seiner Ligen nach der Hauptrunde.