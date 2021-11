Vogel und der Tapetenwechsel

Die Verlegung der Olympischen Spiele vom Jahr 2020 in den August 2021 hat viele Auswirkungen. Eine ist beispielsweise, dass es in einigen Sportarten entgegen sonstiger Gepflogenheiten Weltmeisterschaften und Olympische Spiele in einem Kalenderjahr gibt. Ricarda Funk lässt grüßen. Die Slalomkanutin des KSV Bad Kreuznach hat dadurch als Olympiasiegerin und Weltmeisterin in einem Jahr Historisches geschafft. Auch bei den Trampolinturnern steigen 2021 ungewöhnlicherweise beide Großveranstaltungen: Auf Olympia folgt nun die WM in Baku.