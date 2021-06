Fabian Vogel hat alles gegeben und einen guten Wettkampf geturnt, doch in Sachen Olympiaticket hat es nicht gereicht. Bei der letzten Möglichkeit, sich für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren, dem Weltcup in Brescia, belegte der Trampolinturner des MTV Bad Kreuznach einen ordentlichen 16. Platz, verpasste aber den notwendigen Sprung unter die besten zehn.