Der Begriff „Ostern“ lässt sich mit vielen Wörtern koppeln: Osterhase, Ostermesse, Osterfeiertage oder, ganz neu, auch Osterruhe. In Ahrweiler denkt so mancher zudem noch an eine weitere Variante: den Osterpreis, das traditionell vom RSV „Sturmvogel“ Bad Neuenahr-Ahrweiler ausgerichtete Radrennen am Ostermontag.