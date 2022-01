Die großartigen Leistungen an den fünf Wochenenden vor dem Saisonabschluss in der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord waren für den Wissener SV am Sonntag Gold wert. Mit 16:2 Punkten hatten die Siegstädter den erstmaligen Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft bereits vor dem Heimspiel in der Tasche – und das war auch gut so.