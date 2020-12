Engers

Das Präsidium des Fußball-Regionalverbands Südwest (FRV) hat durchgewunken, wofür die 24 Vereine der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bereits mit 23:1 Stimmen, allerdings nach etwas längerer Diskussion, votiert hatten: In der kommenden Saison wird die fünfthöchste Liga im Südwesten, die durch den Corona-Abbruch und die folgenden Wertungen mit 24 Klubs an den Start gehen wird, in zwei Staffeln eingeteilt.