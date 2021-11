Verbleib in Bundesliga illusorisch

Es hat nicht ganz gereicht. Die Hoffnungen der Wrestling Tigers Rhein-Nahe auf den Einzug in die Play-offs und den Verbleib in der Ringer-Bundesliga hatten schon am Samstag durch den 17:10-Sieg des KSV Witten beim RC Düren-Merken einen herben Dämpfer erfahren. Endgültig geplatzt sind sie durch die 12:17-Niederlage am Sonntag in Witten. Um die neun Punkte Rückstand auf den KSV noch aufzuholen, müssten die Ringer aus Bad Kreuznach, Langenlonsheim und Bingen-Büdesheim jetzt schon bei den Top-Mannschaften Mainz 88 und Alemannia Nackenheim gewinnen – ein illusorisches Unterfangen. „Das war unser letzter Strohhalm“, sagte Karl-Heinz Helbing und stellte ernüchtert fest: „Jetzt ist Witten durch.“