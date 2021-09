Vor keiner leichten Aufgabe steht der VfR Baumholder am Mittwoch im Fußball-Verbandspokal. Die Mannschaft von Trainer Sascha Schnell gastiert um 19.30 Uhr beim TuS Hackenheim, der zwar in der Bezirksliga spielt, aber mit Akteuren, die in höheren Klassen Erfahrung gesammelt haben, gespickt ist.