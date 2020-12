Archivierter Artikel vom 31.08.2020, 15:04 Uhr

Region Nahe Verbandspokal: Der Sieger aus Langenlonsheim gegen Meisenheim trifft auf den 1. FC Kaiserslautern Was für ein Anreiz für den TSV Langenlonsheim/Laubenheim und die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach. Der Sieger dieses Aufeinandertreffens in der dritten Verbandspokalrunde am Mittwoch (18.30 Uhr), hat das große Los gezogen. Der nächste Gegner wird der 1.