Neuwied

Der VC Neuwied hat die Spielerinnen Nummer sieben und acht für die Saison 2020/2021 in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd unter Vertrag genommen. Die Außenangreiferin Zoe Liedtke hat ihren Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert, zudem hat der Verein seinen ersten externen Neuzugang vermeldet: Die 18-jährige Außenangreiferin Kaya Schulz wechselt vom Drittligaabsteiger TG Mainz-Gonsenheim rheinabwärts in die Deichstadt. Das hat der VCN in einer Pressemeldung mitgeteilt.