Sölden

Untermosel-Trio kämpft sich beim „Ötztaler“ in 11:30 Stunden durch

Die Startplätze beim Ötztal-Radmarathon, dem wohl härtesten Radmarathon für Amateure, werden jedes Jahr über eine Lotterie verteilt. Von knapp 20.000 interessierten Radsportlern aus aller Welt dürfen rund 4 000 in Sölden (Tirol) an den Start gehen, um die Herausforderung von 238 Kilometern und 5500 Höhenmetern in Angriff nehmen. Mario Cornely, Dirk Marinus und Oliver Beck vom RSC Untermosel hatten in diesem Jahr Losglück und waren dabei. Und: Sie kamen ins Ziel.