Hecken

„Zieht den Bayern die Lederhosen aus...“ Seit ein paar Tagen habe ich den wohl bekanntesten Fangesang deutscher Fußballstadien im Kopf und werde ihn nicht mehr los. Schuld daran ist der Erfinder höchstpersönlich. Udo Scholz hat sich nämlich völlig überraschend auf den Facebook-Seiten des Lokalsports der Nahe- und der Rhein-Hunsrück-Zeitung gemeldet, einen „lieben Gruß“ hinterlassen und außerdem notiert: „Hocke in Mannheim und meine Familie ist in Hecken.“ Was um alles in der Welt macht die Familie von Udo Scholz, der Stadionsprecherlegende, der Stimme der Mannheimer Adler, der früheren Stimme vom Betzenberg, in Hecken bei Kirchberg habe ich mich gefragt und ihn angetextet. Schneller als ich schauen konnte, hat er mir seine Telefonnummer zurückgeschrieben.