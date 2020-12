Bad Sobernheim

Das stimmt viele Hobbysportler in der Naheregion traurig: Die 31. Auflage des Bad Sobernheimer Triathlons fällt aus. Der ausrichtende TV Bad Sobernheim hat sich aufgrund der Corona-Pandemie dazu entschlossen, die am 13. September geplante Großveranstaltung abzusagen. „Wir hoffen, im nächsten Jahr wieder am Start zu sein und eine richtige Veranstaltung durchführen zu können“, erklärte das Orga-Team.