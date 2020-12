Archivierter Artikel vom 06.07.2020, 16:36 Uhr

Gebroth Turnier in Gebroth fällt aus Die Reitfans in der Region werden eine Freiluft-Saison ohne Turnier vor der Haustür erleben. Nachdem bereits andere Vereine ihre Veranstaltungen abgesagt hatten, hat sich auch der RFZV Ellerbachtal gegen die Austragung des in der nächsten Woche geplanten Dressur- und Springturniers in Gebroth entschieden. Vereinsvorsitzender und Reitanlagen-Betreiber Friedrich Müller hatte gehofft, mit zahlreichen Maßnahmen die Hygiene-Vorgaben erfüllen zu können.