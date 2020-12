Archivierter Artikel vom 06.03.2020, 15:56 Uhr

Niederwörresbach

Turnfans genießen dreistündiges Feuerwerk

Glänzend besucht war der Tag des Gerätturnens der KTV Nahetal Niederwörresbach im Sportzentrum in Niederwörresbach. Mehrere hundert Zuschauer erlebten ein dreistündiges Feuerwerk aus Showteilen, anspruchsvollen Übungen und Auszeichnungen. So wurden wie in jedem Jahr die Gewinnerteams der Rundenwettkämpfe vor dem großen Publikum geehrt.