Vor einigen Jahren noch, so erzählt Maximilian Rohde heute, hielt sich seine Begeisterung für Triathlon eher in Grenzen. „Ich dachte: Das ist doch bescheuert, wie kann man sich so etwas nur antun?“ Mittlerweile hat sich seine Meinung zum Ausdauersport, in dem Athleten ihren Körper regelmäßig an die Belastungsgrenze führen, dezent geändert.