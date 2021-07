Potsdam/Ötzingen

Triathlon-Bundesliga: Julius Laudagé mit Trier auf Platz neun – Ötzinger nutzt auch in Potsdam seine Chance

Dass er auch im zweiten Rennen der Triathlon-Bundesliga für sein Team PSD Bank Tri Post Trier starten durfte, kam für Julius Laudagé überraschend. Doch nach Jens Roths Ausfall nutzte der 17-Jährige die Chance, seinem Debüt in Berlin nun in Potsdam eine gute Leistung folgen zu lassen. Als drittschnellster im Trierer Quartett sorgte der Ötzinger mit dafür, dass sein Team Neunter wurde und so den Platz im Mittelfeld behauptet.