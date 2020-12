Eitelborn

Nach monatelanger Zwangspause hat Boris Stein zuletzt binnen acht Tagen dreimal an einer Startlinie gestanden. In Davos bremste jedoch ein Gewitter ihn und die anderen Triathleten aus, was den Profi aus Eitelborn veranlasste, einen Zwischenstopp beim Trans Vorarlberg einzulegen (Platz sieben), ehe es von Österreich nach Polen zum Ironman 70.3 Gydnia ging. Dort stieß Stein dank der zweitbesten Radzeit zwischenzeitlich unter die Top-Fünf vor, musste sich am Ende aber mit Platz elf begnügen musste.