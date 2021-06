Was passiert bei Roten Karten für Trainer, was geschieht mit den Sperren der vergangenen Saison, wer darf bei den Alten Herren kicken, und wie sieht es mit den Anträgen aus dem Kreis Birkenfeld zur Änderung der Satzung oder Spielordnung aus? Bei der Sitzung des Präsidiums des Südwestdeutschen Fußballverbandes wurde nicht nur der Saisonstart am 15. August behandelt, sondern auch über weitere interessante Themen gesprochen.