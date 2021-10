Touchdown nach Abwehraktion

Schon am vorletzten Oberliga-Spieltag haben sich die Bad Kreuznach Thunderbirds mit einem 37:20 (16:7) bei den Bürstadt Redskins den Staffelsieg gesichert. Das Ergebnis fiel nicht so deutlich aus, wie sich Jochen Schmitt das gewünscht hätte, doch große Bedenken hatte er zu keiner Zeit. „Es gab nie den Punkt, an dem ich gedacht hätte, wir könnten verlieren“, sagte der Headcoach der American Footballer von der Nahe. „Der Spielstand war aber viel zu lange viel zu eng.“ Erst im letzten Spielviertel machten die Thunderbirds mit drei Touchdowns den Sack endgültig zu.