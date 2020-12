Engers/Windhagen/Straßenhaus/ Linz

Langsam beginnt der Fußball auch im Kreis Neuwied wieder zu rollen. Während in etlichen anderen Bundesländern bereits (fast) wieder normales Training im Amateurfußball erlaubt ist, gibt es in Rheinland-Pfalz noch erhebliche Auflagen. Der Trainings- und Wettkampfbetrieb von bis zu zehn Personen ist nach der neuesten Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz in den Kontaktsportarten aktuell erlaubt.