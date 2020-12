Mayen/Cottbus

In Mayen geboren, vor den Toren Kölns aufgewachsen und nun in der Lausitz beim FC Energie Cottbus heimisch geworden – in seiner Zeit als Fußballer hat Tim Kruse so einige Stationen hinter sich gebracht. „Wenn ich ehrlich bin, stand Energie nicht unbedingt auf meinem Wunschzettel“, gibt der 37-Jährige unumwunden zu. „Aber der Verein hat mir zum Schluss die Chance gegeben, noch einmal anzugreifen. Durch diese Zeit haben meine Familie und ich hier Fuß gefasst und wir uns eingelebt.“