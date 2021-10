In Radoslav Georgiev stellten die Wrestling Tigers Rhein-Nahe einen Ringer bei den Weltmeisterschaften in Oslo. Der Griechisch-römisch-Schwergewichtler schied nach einem Sieg zum Auftakt im Achtelfinale aus. Der ASV Mainz 88, der am heutigen Samstag, 19.30 Uhr, zum Bundesliga-Derby in die Bad Kreuznacher Jahnhalle kommt, war gleich mit fünf Athleten in Norwegen vertreten, drei von ihnen brachten Medaillen mit, zwei eine bronzene, einer eine Silberne.