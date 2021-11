Noch können die Wrestling Tigers Rhein-Nahe die Bundesliga-Endrunde erreichen. Doch dafür müssen die Ringer aus Bad Kreuznach, Langenlonsheim und Bingen-Büdesheim am Sonntag, 17 Uhr, beim KSV Witten gewinnen und das möglichst mit mindestens zwei Punkten Unterschied, um im direkten Vergleich die Nase vorn zu haben. Die Begegnung gegen Spitzenreiter Red Devils Heilbronn am heutigen Samstag um 19.30 Uhr in der Bad Kreuznacher Jahnhalle können die Wrestling Tigers zum Warmlaufen nutzen.