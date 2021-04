Ein internationaler Top-Ringer wird die Wrestling Tigers Rhein-Nahe in der neuen Saison in der Ringer-Bundesliga Nord-West verstärken. Davit Tlashadze, der in den Freistil-Gewichtsklassen bis 75 und 80 Kilogramm eingesetzt werden kann, hat sich den Ringern aus Bad Kreuznach, Langenlonsheim und Bingen-Büdesheim angeschlossen.