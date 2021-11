Dass die Wrestling Tigers Rhein-Nahe in der kommenden Saison in der Zweiten Bundesliga antreten werden, steht bereits fest, doch noch warten in ihrer ersten Bundesliga-Saison vier Begegnungen in der höchsten Klasse auf sie. In denen möchten sich die Ringer vom Rhein-Nahe-Eck bestmöglich präsentieren, um sich erhobenen Hauptes zu verabschieden. „Wir wollen am Ende auf dem fünften Platz landen“, sagt Tigers-Cheftrainer Karl-Heinz Helbing. „Das ist unser großes Ziel.“